«Решение о переводе будут принимать Роман и его жена»: Костомарова могут перевезти в Германию

Олимпийский чемпион Роман Костомаров с 10 января находится в реанимации больницы «Коммунарка», куда поступил в тяжелом состоянии из-за запущенной пневмонии. Здоровье фигуриста с каждым днем становилось все хуже и хуже. Он впал в медикаментозную кому, и из-за подключения к аппаратам ИВЛ и ЭКМО у него началось развитие некроза.

Чтобы остановить сепсис, врачам пришлось провести три ампутации, и спортсмен лишился сначала стопы, затем пальцев на правой и на левой руках. Последнее хирургическое вмешательство, к счастью, прошло успешно, и после него Роман стал постепенно идти на поправку. На данный момент он все еще слаб, но медики замечают положительную динамику и уже начинают медленно готовить его к выписке.

По последней информации, лечением Костомарова занимаются не только отечественные, но и иностранные специалисты. Источник из «Коммунарки» сообщил, что родные олимпийского чемпиона якобы не до конца доверяют российским врачам, поэтому уже подумывают о его переводе за границу.

«Родные фигуриста обсуждают с врачами перевод спортсмена в клинику в Германии или России, где будет проведено протезирование. Это возможно будет сделать только после того, как позволят жизненные показатели. Решение о возможном переводе в Германию будут принимать Роман и его жена», - цитирует слова инсайдера РЕН ТВ.

Отмечается, что Роман чувствует себя намного лучше. Ему продолжают ставить капельницы и уколы, чтобы ускорить восстановление организма, но при этом он уже начал процесс реабилитации. С помощью медсестер Костомаров уже садится и учится заново глотать. Какие-либо прогнозы пока делать рано, но за последние три месяца это первые хорошие новости по состоянию фигуриста.

Ранее появилась информация, как будут выглядеть протезы олимпийского чемпиона.