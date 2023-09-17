Решен вопрос с наследством Вячеслава Гришечкина

В первом браке Вячеслава Гришечкина с костюмером Марией на свет появилась дочь по имени Ольга. После смерти актера встал вопрос о разделении наследства.

По информации портала Teleprogramma.pro, у Гришечкина осталась квартира в одном из спальных районов Москвы. Кроме того, в его собственности есть дача в Подмосковье, а также скромная машина. Все это достанется дочери актера.

Напомним, что Вячеслав Гришечкин ушел из жизни 15 сентября. Звездные коллеги сообщали, что актер страдал от алкогольной зависимости. Когда в 2017 году его жена Анна умерла после длительной борьбы с онкологией, Гришечкин погрузился в глубокую депрессию.

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