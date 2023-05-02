«Решать не мне»: Милош Бикович отреагировал на появление своей бывшей Аглаи Тарасовой в «Холопе-2»

После оглушительного успеха комедийной кинокартины «Холоп» пару лет назад, создатели, не раздумывая, приступили к разработке новой части. В продолжении к ролям вернулись Милош Бикович и другие актеры из основного каста, однако случилось и пополнение. Среди неожиданностей – Аглая Тарасова, так как никто не ожидал, что она появится в одном проекте со своим бывшим возлюбленным.

Тарасова и Бикович встречались в 2016 году, и их роман продлился около двух лет. Познакомились артисты как раз на работе во время съемок фильма «Лед». Там они сыграли возлюбленных и даже не ожидали, что чувства героев перерастут в реальную жизнь. Долгое время они были одной из самых красивых пар отечественного кинематографа, однако в 2018 году они расстались.

Как говорила Аглая, причиной всему стали слишком плотные графики, из-за которых они проводили мало времени вместе. Однако у Милоша на этот счет была другая версия. Он заявлял, что его экс-избранница большой ребенок, и им приходилось нелегко вместе. При этом никакой обиды друг на друга они не держат и продолжают в силу профессии часто видеться. Правда, с 2016 года артисты перестали появляться вместе в проектах, пока не объявили о старте съемок «Холопа-2».

По признанию Биковича, он знал, что в комедии увидит свою бывшую, и не стал возражать. Его спросили, как он будет себя чувствовать с ней на одной площадке, и он сказал, что никакого дискомфорта не будет.

«Я знал, что будет Аглая. Мое мнение спрашивали, но решать не мне. Я только актер. Если бы сказал, что не могу с Аглаей сниматься, наверное, мою ситуацию приняли бы. Если мне было бы совсем не комфортно с этим человеком, тогда они, наверное, создали бы условия, в которых возможно работать», - рассказал Милош в шоу «Стрелец-молодец».

Актер поделился, что они с Тарасовой расстались на доброй ноте, да и он совершенно не жалеет о прошлом с ней. Он благодарен ей за хорошие воспоминания и верит, что и она не испытывает к нему никакого негатива.

Ранее стало известно, что в России будут снимать адаптацию турецкого сериала «Постучись в мою дверь». И, по мнению фанатов, роль главного красавца-бизнесмена должна достаться именно Милошу Биковичу.