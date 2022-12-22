Достучались: Серкан Болат из «Постучись в мою дверь» появится в России

Два года назад турецкий сериал «Постучись в мою дверь» «взорвал» рейтинги онлайн-платформ по просмотрам и стал самым популярным проектом по версии Кино Mail.ru. Российские кинопроизводители не могли так просто пройти мимо ошеломительного успеха драмы и решили сделать свою версию турецкой кинокартины.

За адаптацию взялись компания «Медиаслово» в партнерстве с «Газпром-Медиа Холдингом» и платформой Okko. Отечественные производители вели долгие переговоры с правообладателями, чтобы получить разрешение на съемки российской версии «Постучись в мою дверь». Генеральный продюсер «Медиаслова» Данил Шарапов отмечает, что наша версия будет отличаться от оригинала. Действия развернутся в Москве, и сюжет претерпит некоторые изменения, хотя общий шарм и драматургия сериала останутся прежними.

Напомним, что в турецком проекте раскрывается история девушки-флориста, которая встречает успешного бизнесмена, занимающегося архитектурой. Герои вынуждены изображать пару, пока в конечном счете не влюбляются друг в друга по-настоящему.

К слову, половину успеха сериала составляет правильно подобранный каст. Сложно найти девушку, которую бы не сразили красота и харизма Серкана Болата, роль которого исполнил турецкий актер Керем Бурсин. Теперь же фанаты популярного ромкома гадают – кто же в российской версии сыграет бизнесмена? Увы, пока нет официальной информации насчет актерского состава адаптации, однако зрители видят одного идеального претендента на эту роль. По их мнению, новым Серканом Болатом вполне может стать сербский актер Милош Бикович, известный по работе в проектах «Холоп», «Лед», «Отель «Белград» и другим.

Ранее стал известен сюжет автобиографического фильма Филиппа Киркорова.