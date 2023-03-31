Репутацию не отмыть: еще одна молодая певица заявила о травле со стороны Меладзе

В последнее время многие участницы «Фабрики звезд» открыто говорят о травле на проекте. Один певицы предъявляют обвинения участникам шоу, другие — Константину Меладзе. В числе последних оказалась и Рита Дакота. В личном блоге девушка вышла на связь и откровенно рассказала о непростом периоде жизни.

На момент съемок проекта ей было всего 17 лет, и уже в столь юном возрасте она ощущала на себе давление со стороны известного композитора. По словам Риты, ее постоянно обесценивали. Кроме того, пока Дакота была на «Фабрике звезд» в семье произошло горе: от рака скончался дедушка артистки. Это стало для нее настоящей трагедией, вот почему знаменитость ждала от окружающих поддержки, но столкнулась только с травлей в свой адрес.

«Меня унизил на всю страну в прямом эфире, в день рождения моей матери, в момент, когда я переживала утрату. Несколько дней я рыдала в солярии, а потом написала песню о его смерти», — поделилась воспоминанием Рита.

Дакота добавила: участники проекта также были против нее. Они регулярно давали ей понять, что настроены избавиться от нее в шоу.

«Я устала от травли и буллинга. Устала жить в закрытом пространстве с людьми, которые не подошли ко мне и не выразили соболезнования. Я просто хотела на ручке к маме и больше никогда не петь», — резюмировала Дакота.

По словам певицы, сейчас она ни на кого зла не держит и находится со всеми в теплых отношениях.

Ранее о травле на проекте «Фабрика звезд» рассказала и Ирина Ортман. По словам артистки, только Юлия Началова помогла ей справиться с ситуацией. Подробности смотрите здесь.

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