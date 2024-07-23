«Репутация дороже денег»: Киркоров прокомментировал победу в суде над Успенской

Филипп Киркоров заявил, что его расстроила сумма иска после победы над Любовью Успенской. Певец прокомментировал конфликт с коллегой в соцсети.

Филипп выиграл суд против Любови после ее публичных оскорблений. Теперь Успенская должна выплатить ему 280 тысяч рублей. Как выяснилось, Филипп не доволен обозначенной суммой.

«Немного жаль, что сумма иска не та, что я просил. Эти деньги были бы нужнее благотворительным фондам, чем ответчику, но и 280 тысяч принесут пользу тому, кому они нужны», — высказался артист.

При этом Киркоров отметил, что не все оценивается в деньгах. Для него было важно добиться правосудия и доказать, что публичные люди несут ответственность за слова и поступки.

«Моя репутация дороже денег. Для меня важно было, чтобы Любовь Залмановна Успенская и другие особи впредь думали прежде, чем оболгать и оскорбить публичного человека», — заявил певец.

Филипп гордится, что стал народным артистом России. Он намерен защищать свое звание. Также певец напомнил Успенской, что ждет от нее публичных извинений.

Ранее Любовь Успенская после суда заявила Киркорову, что не стоило с ней связываться. Подробности читайте в этой новости.