«Репутационно чистый артист»: Максим Фадеев о вероятности травли Юлии Савичевой вслед за Глюкозой

Продюсер Максим Фадеев ответил журналистке Ксении Собчак, заявившей, что после разборок с певицей Натальей Чистяковой-Ионовой, известной под псевдонимом Глюкоза, он примется за травлю Юлии Савичевой.

«Что касается Юлии Савичевой и опасений Собчак за ее будущее. Очень интересно, что же у нее может случиться? Все песни, которые я ей написал, были официально переданы ей в использование. Никаких претензий у нас друг к другу нет и не было. Поэтому сплетни, которые собираются — нужно перепроверять», - заявил Фадеев в своем Telegram-канале.

Он также подчеркнул, что Юлия Савичева никогда не была замечена в употреблении наркотиков или алкоголя.

«Это — репутационно чистый артист», — резюмировал Фадеев.

Продюсер также заверил, что его не интересуют бывшие подопечные, так как он занят более интересными проектами. Фадеев также подчеркнул, что никогда не возвращается к прошлому.

Напомним, 22 октября СМИ сообщили о задержании Глюкозы в аэропорту Шереметьево за употребление запрещенных препаратов. Суд оштрафовал исполнительницу на 5 тысяч рублей. При этом артистка опровергла все обвинения и заявила, что ее подставил влиятельный человек.

В защиту Глюкозы высказалась и Ксения Собчак. Она намекнула на причастность к инциденту Фадеева, с которым у певицы давний конфликт. По словам Собчак, продюсер «ходил жаловаться в высокие кабинеты».