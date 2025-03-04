Рэперу Вите Матангу грозит до 6 лет колонии за завирусившийся в Сети трек «Гаити»

Рэп-исполнителю Виктору Бучельникову, выступающему под псевдонимом Витя Матанга, может грозить до шести лет колонии за оскорбление сотрудников МВД.

Как пишет Telegram-канал Mash, все дело в завирусившемся в Сети треке под названием «Гаити», который не понравился экс-сотруднику МВД и председателю общественного движения «Отцы России» Андрею Згонникову.

Он написал запрос с просьбой проверить артиста по статьям «Унижение человеческого достоинства» и «Оскорбление представителя власти».

Кроме того, общественник призвал Матанга публично извиниться и заменить грубую строчку в треке, например, на «улетаю на Гаити, сотрудники полиции, простите».

Ранее сообщалось, что фронтмен группы «Би-2» Егор Бортник* (Лева, признан иноагентом на территории РФ) после признания в спонсировании ВСУ продолжает зарабатывать в России. Музыкант использует подставное имя. Представители движения «Сорок сороков» уже обратились с заявлением в МВД с требованием лишить артиста гражданства России.

*Признан иностранным агентом на территории России