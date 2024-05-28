Рэперу Noize MC* грозит уголовное дело за несоблюдение закона об иноагентах

Рэп-исполнителю Noize MC*(настоящее имя Иван Алексеев, признан иноагентом на территории РФ) грозит уголовное дело за нарушение правил деятельности иноагента. Артист неоднократно привлекался к административной ответственности из-за отказала указывать статус иностранного агента. Об этом сообщает ТАСС.

В правоохранительных органах уточнили, что речь идет о возбуждении дела по статье 330.1 УК РФ - уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах. Алексееву* могут назначить штраф от 300 тысяч рублей или же лишить свободы сроком до двух лет.

«Для этого есть все основания», - сообщили агентству.

Отметим, что в течение года после признания иноагентом Noize MC* отказывался ставить соответствующую плашку в социальных сетях. Из-за этого он получал штрафы.

К слову, часто не указывает статус иноагента и другой российский рэпер – Моргенштерн*(признан иноагентом на территории РФ). Уже два года он живет за границей, но при этом признается, что скучает по России.

Ранее портал «Страсти» выяснил, как живут уехавшие из РФ музыканты-иноагенты.

*(Признан иноагентом на территории РФ)