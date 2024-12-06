Рэперу Гуфу смягчили меру пресечения на подписку о невыезде. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Сегодня суд изменил меру пресечения Гуфу — с запрета определенных действий на подписку о невыезде. После решения с него сняли браслет, который отслеживал передвижения. Теперь рэпер должен не покидать постоянное или временное место жительства без разрешения дознавателя, следователя, или суда.

Напомним, в отношении Гуфа возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (Грабеж с применением насилия) после того, как он ударил полицейского во время отдыха в бане. Рэпер также отобрал у мужчины его телефон. При этом сообщалось, что полицейский приехал после звонка хозяйки бани, которая оказалась двоюродной сестрой мужчины.

Ранее мы писали о том, что Айза вмешалась в скандал Гуфа из-за алиментов.