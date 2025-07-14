Рэперу Элджею подарили на день рождения болид «Формулы-3» за 10 миллионов рублей

Рэпер Алексей Узенюк, выступающий под псевдонимом Элджей, получил на день рождения подарок стоимостью порядка 10 миллионов рублей.

Как пишет Telegram-канал «Звездач», друзья преподнесли 31-летнему музыканту болид «Формулы-3», которым он уже успел похвастаться в соцсетях.

Кроме того, Элджею организовали закрытую вечеринку, которую посетили певец Коста Лакоста, блогер Мария Миногарова и другие артисты.

На мероприятии также выступила возлюбленная музыканта, певица Anikv. Она исполнила несколько своих композиций.

Напомним, Элджей в 2019 году женился на блогерше Насте Ивлеевой. В августе 2021 года пара сообщила о расставании.

Ранее сообщалось, что певица Рита Дакота и рэпер Элджей решили объединить свои концерты в Таиланде из-за низкого спроса.