Продюсер Максим Фадеев нашел нужным анонсировать песню с Григорием Лепсом, об этом сообщает Ura.ru.

Продюсер Максим Фадеев и певец Григорий Лепс выпустят совместную песню под названием «Брат». Об этом они рассказали в своих соцсетях. Судя по анонсу, трек выйдет 19 января.

Поклонники певцов в большом предвкушении ожидают премьеры песни: «Грядет что-то великое», «Уверен, будет что-то классное!», «Ждем пятницу, разминаем пальцы для комментариев».

Отметим, что в 2017 году певцы уже выпускали совместный трек под названием «Орлы или вороны». Автором музыки тогда стал Олег Шаумаров, а стихов Денис Разумный.

Накануне в Сети поползли слухи о совместном проекте Максима Фадеева и Инстасамки. Информацию об этом спровоцировала совместная фотография артистов, которая появилась в соцсетях.

«Загадала желание между двумя лучшими продюсерами. Какое? Не скажу», — подписала снимок певица.

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