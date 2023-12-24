Рэперша Инстасамка рассказала, что стала жертвой травли в школе

Популярная рэп-исполнительница Дарья Зотеева, выступающая под псевдонимом Инстасамка, призналась, что стала жертвой школьного буллинга.

По словам артистки, в классе был мальчик, который постоянно травил и унижал не только девочек, но и преподавателей.

«Меня он называл самыми конченными словами. Был период, когда я уходила в туалет, плакала и звала маму. Она приходила, разбиралась. Это на какое-то время заканчивалось, а потом начиналось», — рассказала Дарья в YouTube-шоу Ляйсан Утяшевой.

Как подчеркнула Инстасамка, из травли в детстве она никогда не делала «драму». По ее мнению, мальчики бывают «не только тихенькими, но и такими».

Ранее мы писали, что Инстасамка готова выступать за 5 миллионов рублей, игровую приставку Xbox в гостиничном номере, килограмм куриных крылышек и два кальяна в гримёрке.