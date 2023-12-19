Инстасамка готова выступать на корпоративах за 5 млн рублей и куриные крылья
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Блогерша и рэп-исполнительница Дарья Зотеева, известная под псевдонимом Инстасамка, готова выступать за 5 миллионов рублей, игровую приставку Xbox в гостиничном номере, килограмм куриных крылышек и два кальяна в гримёрке.
Выполнивший условия райдера также получит бонусом выступление мужа артистки, известного под псевдонимом Moneyken, сообщает Telegram-канал Baza.
При этом особое место в райдере звезд занимает трансфер. Так, перемещаться по городу они готовы исключительно на автомобиле Maybach, но если такого не найдется, то подойдет такси премиум-класса.
Во время поездки водителю нельзя общаться по телефону, делать фото- и видеосъёмку, а также разговаривать со знаменитостями.
В аэропорту необходимо заранее заказать VIP-зал, а встречать артистов должен человек с табличкой с надписью NAMNECASH.
Кроме того, согласно райдеру, проживать Инстасамка готова в номере «люкс» с мини-баром и приставкой Xbox в комплекте с играми серии Forza horizon.
В гримёрке должен быть накрыт стол с куриными крыльями, сетом роллов, брокколи на пару, чипсами нори и оригинальными Pringles. Также артисты просят предоставить им два кальяна.
Ранее были раскрыты детали райдера уехавшей из России певицы Веры Брежневой. Его главный пункт — полная конфиденциальность.