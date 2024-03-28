Рэпера Vacio вызвали в военкомат для уточнения документов. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Рэпер Николай Васильев, известный под псевдонимом Vacio, рассказал, что едет в военкомат из-за повестки, которая ему пришла накануне.

«Еду в военкомат в очередной раз. Я с ними так часто вижусь. Не понятно только, зачем так часто делать это. Написано в бумажке "для уточнения документов"», — рассказал он.

Рэпер разместил в своем канале еще одно видео, на котором он сидит в военкомате в ожидании сотрудников.

Напомним, Vacio попал в хроники СМИ после участия в так называемой «голой» вечеринке, которую организовала Настя Ивлеева. Певец пришел в одном носке, который надел на гениталии. После того, как фотографии с ним попали в Сеть, от активистов стали звучать призывы с просьбой отправить музыканта в армию.

Ранее мы писали о том, что Божена Рынска скептически отнеслась к тому, как рэпер Vacio готовится к службе.