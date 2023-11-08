Рэпера Потапа застали в компании российских звезд в Дубае

42-летний украинский рэпер Потап отдохнул среди российских звезд в Дубае. Певец, который неоднократно критиковал их за политическую позицию, словил волну хейта в Сети. Подписчики обвинили его в двуличии.

На кадрах, опубликованных в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), среди российских звезд, с которыми отдыхает Потап, можно увидеть избранницу солиста группы «Иванушки International» Кирилла Туриченко Дарью. Данный ролик возмутил украинцев, и они начали сыпать проклятия и угрозы в адрес Потапа. Досталось и супруге рэпера, певице Насте Каменских.

«Как Потапа вообще выпустили за границу?»; «Почему он не остается в стране в столь тяжелое время?»; «То есть Потап проводит время с „Иванушками“? Он же критиковал артистов из РФ»; «Как там твоему муженьку в Дубае? Солнышко светит?», — пишут разгневанные люди.

Анастасию также попросили передать, чтобы Потап не возвращался на Родину, а оставался в Дубае.

Раскритиковали Потапа и публичные на Украине персоны. В том числе Анастасия Приходько, которая уже давно недолюбливает артиста.

Напомним, весной этого года у Насти Каменских обнаружили опухоль. Из-за этого певица отменила свои концерты.