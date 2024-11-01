НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 01 ноября 2024, 16:46
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Рэпера Пашу Техника оштрафовали за треки про наркотические вещества, которые он пообещал удалить

Рэпера Пашу Техника оштрафовали на 20 тысяч рублей за треки про наркотики.
Рэпера Пашу Техника оштрафовали за треки про наркотические вещества, которые он пообещал удалить

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Рэпера Пашу Техника оштрафовали за треки про наркотические вещества. Фрунзенский районный суд постановил, что артист должен выплатить 20 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Пашу Техника признали виновным по статье за пропаганду запрещенных препаратов. По данным следствия, рэпер размещал свои песни, в которых было упоминание о веществах, на популярной музыкальной платформе. Композиции были доступны в Сети для свободного прослушивания.

По правилам сервиса, где были треки, музыканты сами несут ответственность за свое творчество. Поэтому суд оштрафовал Техника.

Напомним, что 17 октября артист вышел на связь с поклонниками из отдела полиции. Он записал видеообращение, в котором заявил — он против наркотиков, а упоминал их в песнях «по приколу». Паша обещал, что все треки, где есть пропаганда, удалит.

«Я желаю вам заниматься вместо этих гадостей спортом или любыми другими делами — футболом там, хоккеем, не знаю, шахматами, учебой, семьей», - делился артист.

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