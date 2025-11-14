Рэпера Obe1Kanobe приговорили к восьми годам колонии за создание наркоплантации*

Российского рэпера Obe1Kanobe, настоящее имя — Никита Вартиков, приговорили к восьми годам колонии за создание наркоплантации* (незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность).

Как сообщает Telegram-канал РЕН ТВ | Новости из зала суда, адвокаты исполнителя намерены обжаловать приговор. Прокуратура просила назначить наказание сроком 11 лет заключения в колонии строгого режима.

Рэпера задержали правоохранители в конце марта этого года. В арендуемой артистом квартире были найдены запрещенные вещества. Позже наличие наркотиков* в жилье подтвердила экспертиза.

В отношении 39-летнего Никиты было возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали, что актриса Аглая Тарасова, пойманная в августе этого года с наркотическими веществами* в аэропорту, полностью признала свою вину в суде.

