Актриса Аглая Тарасова в суде полностью признала вину в контрабанде наркотиков*

Актриса Аглая Тарасова, пойманная в августе этого года с наркотическими веществами* (незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность), полностью признала свою вину в суде. Об этом сообщает ТАСС.

После того как прокурор огласил обвинительное заключение по ее делу в зале Домодедовского суда Подмосковья, артистка заявила: «Признаю полностью».

Ранее в ходе предварительного слушания суд продлил Тарасовой меру пресечения в виде запрета определенных действий до 24 января 2026 года.

Напомним, что актриса была задержана 28 августа в аэропорту Домодедово, когда возвращалась из Израиля. Запрещенное вещество было обнаружено в ее вейпе. Следствие возбудило уголовное дело, 3 сентября актрисе предъявили обвинение по статье 229.1 УК РФ.

