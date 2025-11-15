Рэпера Гуфа оштрафовали на 9 тысяч рублей из-за езды по выделенной полосе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Гуфа оштрафовали на 9 тысяч рублей из-за неуплаты предыдущего штрафа, выписанного еще в мае 2025 года. Тогда рэпера обвинили в том, что он ездил на машине по выделенной полосе для общественного транспорта. На заседание суда, где выносили решение о двойном штрафе, Гуф не явился.

При этом несколько лет назад у рэпера отобрали водительское удостоверение. Журналисты выяснили, что в тот раз за рулем автомобиля Гуфа находился его личный водитель.

Ранее у рэпера уже были проблемы с другими долгами — так, его компания ООО «Дома» задолжала налоговой 17 тысяч рублей.

