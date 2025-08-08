Рэпера Гио Пику ограбили прямо на борту самолета

Российского рэпера Георгия Джиоева, известного как Гио Пика, обокрали на борту самолета. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Кража произошла, когда исполнитель летел на самолете из Сыктывкара, где он был по личным делам.

Предполагается, что злоумышленник проник в размещенную на верхней полке ручную кладь 47-летнего артиста, пока тот спал. В итоге у рэпера выкрали крупную сумму. Сообщается, что всего в багаже певца было 2 тысячи долларов и 200 евро (около 215 тысяч рублей).

Пропажу денег Гио Пика обнаружил только по прилете. Предположительно, рэпера ограбил кто-то из других пассажиров его рейса.

