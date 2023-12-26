Рэпер Vacio раскрыл судьбу скандального носка с «голой» вечеринки Насти Ивлеевой

Рэпер Vacio заявил, что носок, который он надел на скандальную вечеринку блогера Насти Ивлеевой, он в итоге подарил понравившейся ему девушке. Он попытался оправдаться за свое поведение, но арест ему все равно не отменили. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, исполнитель подал апелляцию на арест, но 26 декабря в суде ее отклонили. Поэтому Николай Васильев (настоящее имя рэпера – прим. «Страсти») по-прежнему отбывает 15 суток. Кроме того, ему назначен штраф в размере 200 тысяч рублей. Сам же рэпер с наказанием не согласен. По его словам, он не является представителем ЛГБТ*(запрещенная на территории РФ экстремистская организация).

Васильев также подчеркнул, что больше никогда не будет устраивать скандальных выходок. Он уже отмечал, что любит свою страну и пропагандирует здоровый образ жизни. А носок с «голой» вечеринки уже ему и вовсе не принадлежит. Он его подарил девушке, которая ему приглянулась на тусовке.

Ранее адвокат Vacio сообщил, что рэпера обманул сотрудник полиции. Якобы у них была договоренность, что, если рэпер приедет на встречу, ему не назначат арест. Однако все обернулось иначе.