Рэпер Vacio объяснил, что неправильно перевел приглашение на «голую» вечеринку, об этом сообщает 78.ru.

Рэпер Vacio, он же Николай Васильев, нашел оправдание за участие в «голой» вечеринке Насти Ивлеевой. По словам рэпера, он неправильно перевел текст приглашения из-за незнания английского языка.

«Не знаю хорошо английский, неправильно перевел слова приглашения „голая вечеринка“» — объяснил он.

Васильев добавил, что хотел своим эпатажным образом привлечь внимание других участников вечеринки, поэтому выбрал носок.

Помимо этого, Vacio рассказал, что в конце мероприятия он подарил носок девушке, которая запала ему в душу.

Напомним, рэпер Vacio получил 15 суток административного ареста после участия в вечеринке Насти Ивлеевой — его обвинили в пропаганде нетрадиционных отношений и мелком хулиганстве.

Ранее мы писали о том, что в офисы блогерши Насти Ивлеевой пришли с обысками по делу о налогах.