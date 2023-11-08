Рэпер Тимбалэнд придумал способ усмирить Бритни Спирс

Из мемуаров Бритни Спирс «Женщина во мне» стало известно о многих пикантных деталях из жизни звезды. Досталось и ее бывшему бойфренду Джастину Тимберлейку. Выяснилось, что артистка сделала от него аборт, а еще об его изменах. На защиту экс-возлюбленного Спирс встал рэпер Тимбалэнд.

Музыкант выступил в Центре Кеннеди в Вашингтоне, округ Колумбия, на программе «Sounds Architects. Поклонники не удержались от вопроса о Джастине Тимберлейке.

Тимбалэнд в свою очередь назвал Спирс «сумасшедшей» и выразил желание лично пообщаться с певцом.

«Она сходит с ума, верно? Я хотел позвонить и сказать: «Джей Ти, ты должен надеть намордник на нее»», — цитирует рэпера Daily Mail.

По словам музыканта, Бритни Спирс решила стать популярнее за счет скандала, на котором исполнительница заработает больше, чем на своих песнях.

Однако, по последним данным, Тимбалэнд принес извинения за свои резкие высказывания.

Напомним, жену Джастина Тимберлейка Джессику Бил травят в Сети после признания Бритни Спирс об аборте. Фанаты начали писать гневные комментарии под фотографиями Тимберлейка и Бил, утверждая, что знаменитости виноваты во всех бедах певицы.