«Она вышла замуж зная, на что он способен»: жену Тимберлейка травят из-за Спирс

Недавно Бритни Спирс выпустила мемуары, в которых раскрыла самые травмирующие события из жизни. Одним из главных персонажей в книге стал бывший возлюбленный — Джастин Тимберлейк.

Напомним, что Спирс долгое время обвиняли в их расставании с Тимберлейк. Однако певица заявила, что в 19 лет она вынуждена была сделать аборт от музыканта, так как он не хотел становиться отцом. Также оказалось, что Тимберлейк сам изменял певице, но предпочитал об этом умалчивать.

Подвергся критике не только он, но и его нынешняя супруга — Джессика Бил. Фанаты начали писать гневные комментарии под фотографиями, утверждая, что знаменитости виноваты во всех бедах Спирс.

«Она вышла за него замуж зная, на что он способен!», «Грустно, что ты хочешь просто отказаться от чьих-то прошлых травм», — пишут интернет-пользователи.

Некоторые комментаторы отметили, что Джессика не имеет никакого отношения к произошедшему, однако ее супруг поступил чудовищно, пишет Woman.ru.

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