Рэпер Тимати удивил поклонников помолодевшим лицом, избавившись от бороды и усов
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Рэпер Тимати решил провести эксперимент и посмотреть на себя без растительности на лице. Перед тем, как побриться, он использовал маску, которая показала его без бороды и усов, и после этого он осознал — преображения не будет.
В Сети артист опубликовал видео, в котором при помощи современных технологий смог убрать бороду. Таким поклонники не видели кумира уже много лет. Да и сам Тимати, по всей видимости, отвык от такого облика, так как сильно удивился.
«Да нет! По-братски!» - смеясь, сказал рэпер, увидев себя без бороды.
Впрочем, поклонники Тимати оказались не так категоричны. В комментариях многие отметили, что ему идет и что так он выглядит на несколько лет моложе. Некоторые пользователи предложили компромисс — не сбривать полностью растительность на лице, но укоротить ее.
Напомним, что Тимати уже долгое время погружен не в творчество, а в бизнес. Он оставил сцену, чтобы больше времени проводить с детьми. Их у него двое от разных возлюбленных – дочь Алиса и сын Ратмир.
Ранее девушка Тимати показала их совместное фото.