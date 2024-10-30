Рэпер Тимати удивил поклонников помолодевшим лицом, избавившись от бороды и усов

Рэпер Тимати решил провести эксперимент и посмотреть на себя без растительности на лице. Перед тем, как побриться, он использовал маску, которая показала его без бороды и усов, и после этого он осознал — преображения не будет.

В Сети артист опубликовал видео, в котором при помощи современных технологий смог убрать бороду. Таким поклонники не видели кумира уже много лет. Да и сам Тимати, по всей видимости, отвык от такого облика, так как сильно удивился.

«Да нет! По-братски!» - смеясь, сказал рэпер, увидев себя без бороды.