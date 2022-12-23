Рэпер Тимати с недовольным видом прокатился в московском метро
Фото: Соцсети Тимати
Популярный рэпер Тимати транслирует в социальных сетях все атрибуты роскошной жизни. У 39-летнего исполнителя есть дорогие машины, украшения, брендовая одежда и модные гаджеты. Но исполнитель, который поет про «люксовую жизнь с пеленок» тоже бывает простым человеком. На днях его увидели в московском метро.
Сначала звезду заметили журналисты. Они опубликовали в соцсетях видео, на котором Тимати идет по станции в сопровождении своих крупногабаритных телохранителей. 5-tv.ru пишут, что мужчина переходил с «Киевской-Кольцевой» на радиальную. В Сети предположили, что таким образом исполнитель сэкономил время в пути из-за обильного снегопада.
Чуть позже сам рэпер показал серию фотографий из столичной подземки. На кадрах Тимати позировал рядом с поездом, в вагоне поезда и везде, где только мог. Многие заметили, что у артиста было не очень довольное выражение лица. Видимо, в «Майбахе» передвигаться куда приятнее. Певец не стал публиковать снимки на личной странице, чтобы не нарваться на негативные комментарии. В прошлом его поездки в метро часто критиковали.
Фото: vk.com/vkmusic
Пользователей Сети также удивило, что на свежих кадрах рядом с музыкантом почти никого нет. Неужели охранники выгнали других пассажиров, чтобы Тимати мог сделать фото?
Ранее мы писали о том, как Тимати появился на свадьбе Джигана с возлюбленной, похожей на его мать.