Рэпер Тимати с недовольным видом прокатился в московском метро

Популярный рэпер Тимати транслирует в социальных сетях все атрибуты роскошной жизни. У 39-летнего исполнителя есть дорогие машины, украшения, брендовая одежда и модные гаджеты. Но исполнитель, который поет про «люксовую жизнь с пеленок» тоже бывает простым человеком. На днях его увидели в московском метро.

Сначала звезду заметили журналисты. Они опубликовали в соцсетях видео, на котором Тимати идет по станции в сопровождении своих крупногабаритных телохранителей. 5-tv.ru пишут, что мужчина переходил с «Киевской-Кольцевой» на радиальную. В Сети предположили, что таким образом исполнитель сэкономил время в пути из-за обильного снегопада.

Чуть позже сам рэпер показал серию фотографий из столичной подземки. На кадрах Тимати позировал рядом с поездом, в вагоне поезда и везде, где только мог. Многие заметили, что у артиста было не очень довольное выражение лица. Видимо, в «Майбахе» передвигаться куда приятнее. Певец не стал публиковать снимки на личной странице, чтобы не нарваться на негативные комментарии. В прошлом его поездки в метро часто критиковали.