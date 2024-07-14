Анастасия Решетова после скандала с разводом Алсу вернула сына рэперу Тимати

Блогер Анастасия Решетова после скандала с разводом певицы Алсу отдала четырехлетнего сына Ратмира отцу, реперу Тимуру Юнусову, известному под псевдонимом Тимати. Мать артиста, Симона Юнусова показала, как мальчик проводит время с 10-летней сестрой Алисой.

Тимати повез детей за город, чтобы отдохнуть и поплавать с ними в бассейне. На опубликованных в блоге Симоны кадрах видно, что рэпер с удовольствием проводит время с сыном и дочерью от Алены Шишковой. Алиса и Ратмир радостно бегали по кромке бассейна и пытались прятаться от звездного отца.

«Пусть Ратмир побольше времени проводит с папой, чтобы был правильный пример», - отметили комментаторы.

Напомним, весной 2024 года певица Алсу подала на развод с Яном Абрамовым после 18 лет брака. Она не стала говорить о причинах разрыва, но намекнула, что муж изменял ей с экс-возлюбленной Тимати Анастасией Решетовой.

Ранее Марго Овсянникова, которую называют новой музой Филиппа Киркорова, выступила в защиту Решетовой и заявила, что она не уводила мужа у Алсу. По ее мнению, мужчину невозможно насильно заставить встречаться с другой женщиной, если он сам этого не захочет.