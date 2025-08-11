Рэпер Тимати официально подтвердил, что стал отцом в третий раз, и озвучил имя дочери

Рэпер Тимати подтвердил, что у него родился третий ребенок. На свет появилась дочь артиста, которую он вместе с возлюбленной Валентиной Ивановой назвал Эммой.

В личном блоге Тимати опубликовал первые фото с новорожденной наследницей. На них исполнитель держал малышку на руках и улыбался, а модель Иванова стояла рядом. Рэпер отметил, что родилась девочка 2 августа.

«Юнусова Эмма Тимуровна», - кратко подписал снимки артист.

Отметим, что в последнее время стали появляться слухи о расставании Тимати с Ивановой. Рэпера замечали с другими девушками, в то время как Валентина делала грустные посты. Однако исполнитель сплетни никак не комментировал. Судя по последним снимкам, они все еще вместе.

К слову, если для модели это первый ребенок, то Тимати уже воспитывает дочь Алису от Алены Шишковой и сына Ратмира от Анастасии Решетовой. Женат рэпер ни разу не был, поэтому поклонники гадают – станет ли Валентина той единственной, кого артист поведет под венец.

Ранее Валентина Иванова резко ответила на вопросы о браке с Тимати.