Недавно родившая Тимати дочь Валя Иванова отбивается от вопросов о свадьбе.

На днях возлюбленная рэпера впервые стала мамой. У звездной пары родилась дочь. Однако звездная пара эти новости никак не комментирует. Однако она продолжает публиковать в личном блоге фотографии с округлившемся животом.

После новостей о рождении дочери девушку принялись поздравлять в комментариях. Но не обошлось и без хейтеров. Одна из подписчиц поинтересовалась у Вали, почему та решила родить Тимати ребенка вне брака.

Такой вопрос разозлил Иванову. Она уверена, что брак не дает никакой уверенности в отношениях.

«А брак дает какую-то гарантию? Ни брак, ни дети тебя не уберегут от расставания. Если у вас изначально фигня в отношениях, то ничего из вышеперечисленного вас не спасет от неизбежного», — прокомментировала модель.

Отметим, что это третий ребенок в жизни рэпера. Первая дочь Алиса появилась на свет в отношениях Тимати с Аленой Шишковой, а сын Ратмир родился во время романа артиста с Анастасией Решетовой. При этом ни с одной из избранниц музыкант не связывал себя узами брака

