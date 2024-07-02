Рэпер Тимати объяснил, почему с 2017 года поставил карьеру на паузу и ушел в тень

Рэпер Тимати впервые озвучил причины своего ухода со сцены в 2017 году. С тех пор артист появляется лишь на частных мероприятиях и не занимается музыкальным бизнесом. По его словам, такой выбор он сделал из-за детей и кризиса среднего возраста.

В личном блоге Тимати откровенно рассказал своим поклонникам, почему принял решение сделать творчество своим хобби. Оказалось, что он сильно переживал, так как его дочь росла практически без него. Алиса видела отца всегда по телевизору, и он боялся, что пропустит важные этапы ее жизни из-за гастролей, выступлений и записи треков.

Когда у рэпера родился сын, он понял, что для него семья однозначно важнее карьеры. Он сосредоточился лишь на бизнесе, чтобы обеспечивать родных, а музыкой стал заниматься лишь для удовольствия. Артист признался, что ему даже стало все равно, сколько прослушиваний у его песен, как на них реагирует аудитория.

Второй момент, повлиявший на решение Тимати уйти в тень, - это кризис среднего возраста. Ему не хотелось постоянно молодиться и участвовать в погоне за трендами.

«Либо оставаться в этой петле до старости и всегда опираться на профильную профессию, понимая издержки временной актуальности, вечно бежать куда-то за трендом стараясь быть молодым, и в итоге соскуфиться (стариться, — как пояснил мне Крид). Либо сломать свою систему и пройти большую внутреннюю трансформацию, чтобы поменять кардинально все в своей жизни. Я выбрал второе», - рассказал исполнитель.

Как признался Тимати, когда он сейчас выходит на сцену, ему иногда хочется полноценно вернуться. Но лишь изредка.

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