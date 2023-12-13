Рэпер Тимати не подтвердил информацию о закрытии ресторана Gucci Cafe

Популярный рэпер Тимати опроверг распространившуюся в СМИ информацию о закрытии его московского ресторана Efac Iccug, также известного как Gucci Cafe. Об этом пишет издание Super.

Как признался музыкант, заведение временно приостановило работу из-за пожара. Артист заверил, что Efac Iccug откроется сразу после того, как поставщик доставит новую мебель.

«В соседнем здании был пожар, у нас из-за этого пострадал интерьер. Сейчас его переделываем», - заявил Тимати.

Уточняется, что ресторан располагался на Новом Арбате, а в число его владельцев вместе с Тимати вошли певец Егор Крид и ресторатор Антон Пинский. С последним рэпер в августе текущего года выкупил сеть пиццерий Domino’s Pizza в России. Новые владельцы перезапустили сеть под названием DOMИNO Pizza, сохранив 120 заведений и порядка двух тысяч сотрудников по всей стране.

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