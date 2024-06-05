«К очереди присоединялась другая»: Тимати раскрыл успех своего бизнеса

Популярный рэпер и предприниматель Тимати раскрыл секрет своего бизнеса. Его слова приводит 78.ru.

Как признался артист, главным фактором успеха его компании, включая сеть ресторанов и кофеен, выступило умение «правильно продавать». Музыкант подчеркнул, что его заведения регулярно сталкивались с огромными очередями посетителей.

«А секрет успеха был в том, что я предложил кассу поставить на входе, автоматически очередь оказывалась на улице. И к очереди присоединялась другая очередь», - объяснил Тимати.

Исполнитель также подчеркнул, что его компаниям всегда удавалось успешно конкурировать с такими гигантами, как Burger King и McDonald's. В качестве успешного бизнес-решения рэпер привел перезапуск сети кофеен Starbucks под новым брендом Stars Coffee. Он заявил, что за три месяца команда смогла с нуля создать новую сеть, которая в настоящий момент приносит на 7% больше выручки, чем Starbucks до пандемии коронавируса.

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