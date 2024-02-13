Тимати исполнил главную мечту дочери в ее день рождения

Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) исполнил мечту дочери Алисы. Он подарил девочке собаку «дизайнерской» породы в честь ее 10-летия. Мать артиста Симона Юнусова опубликовала в соцсетях семейные кадры и рассказала о долгожданном подарке внучки. Об этом пишет Super.ru.

Мать Тимати призналась, что певец поначалу был против маленькой собаки в доме, поскольку признавал более крупные породы. Однако ей удалось его уговорить.

«К счастью, мой аргумент, что такие собаки разнесут его новую квартиру, сработал», — поделилась мать артиста.

Также Симона Юнусова рассказала, что дочери Тимати подарили собаку породы мальтипу — той же, что у собаки возлюбленной рэпера Валентины Ивановой.

«Когда в нашей семье появилась Киви (питомец Вали), то я вдруг обнаружила, что мальтипу — умнейшие создания!» — призналась мать Тимати.

Интересно, что Алиса назвала собаку в честь отца.

«Через месяц у Алисы первый юбилей, и ее главная мечта осуществилась! У папы просто не было выбора, тем более „парня“ Алиса назвала Тим», — поделилась женщина.

Напомним, Тимати растит дочь от модели Алены Шишковой, с которой расстался через несколько месяцев после рождения Алисы. Однако экс-возлюбленные сохранили хорошие отношения. Мать певца постоянно общается с моделью, помогая воспитывать внучку.

Ранее сообщалось о том, что мать Тимати рассказала, как она относится к новой возлюбленной сына.