Мать Тимати не стала скрывать своего отношения к новой возлюбленной сына, об этом сообщает StarHit.

В середине 2022 года рэпер Тимати представил подписчикам новую вторую половинку. Ей оказалась модель Валентина Иванова. Изначально многие говорили о пиар-романе, который не продлится и года, однако вскоре выяснилось, что отношения рэпера и девушки вполне серьезны.

Периодически поклонники рэпера приходят в соцсети матери Тимати и узнают ее мнение о личной жизни сына. Так, накануне они поинтересовались, что Симоне Юнусовой больше всего нравится в Валентине Ивановой.

«То, что это первая девушка, которая действительно заботится о моем сыне, а еще ее искренность», — написала она.

Многие подписчики посчитали такой ответ уколом в сторону предыдущей возлюбленной рэпера Анастасии Решетовой. По слухам, мать рэпера недолюбливала девушку.

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