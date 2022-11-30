Репер Егор Крид рассказал, почему боится детей

Музыкант считает отцовство слишком важным и ответственным делом.

У преуспевающего 28-летнего музыканта, выходца из состоятельной семьи крупных предпринимателей, было немало девушек.

В том числе и знаменитых: модельные дивы Диана Мелисон, Вика Одинцова, певица Валя Карнавал и, конечно, красавица Нюша, которой Егор посвятил свой альбом «Холостяк».

И всякий раз я потом говорил себе: спасибо, что не от неё!, - признается Егор.

Певец еще мог бы потянуть на звание молодого отца. Тем не менее, все равно не готов вешать себе на шею большую проблему, которой в самом деле может стать ребенок не от любимой женщины.