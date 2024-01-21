Рэпер ST сообщил, что у него родилась вторая дочь. Об этом пишет StarHit.

О пополнении в семье рассказали в соцсетях музыкант и его супруга Ассоль Васильева. Девушка выложила видео с новорожденной и рассказала о деталях родов. Ассоль призналась, что ее дочь Эстель не хотела отпускать маму на роды.

«Добро пожаловать в семью и этот прекрасный мир. Наконец-то, это свершилось. Принимаю поздравления и начинаю заниматься приятными мамскими хлопотами: первым делом заказала вещи для малышки», — подписала видео она.

Супруга рэпера сообщила, что у нее не было схваток. Врачи настаивали, что девушке пора рожать.

«42-я неделя и есть некоторые показатели к кесареву сечению. А я хочу родить естественным путем, или хотя бы, чтобы ребенок „постучался“. Но у меня даже тренировочных схваток не было и нет. Понимаю, что надо просто выдохнуть, ничего не делать и настроиться морально и физически», — написала она.

В комментариях супружескую пару с пополнением поздравили Сергей Лазарев, Денис Клявер, Регина Тодоренко, Пашу и многие другие.

Ранее мы писали о том, что Прохор Шаляпин рассказал, что готов был принять роды у «фабрикантки» Рыженковой.