Прохор Шаляпин рассказал, что готов был принять роды у «фабрикантки» Рыженковой. Об этом он сообщил в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

Напомним, накануне стало известно о том, что участница шестого сезона «Фабрики звезд» Арина Рыженкова родила первенца в туалете московской кофейни. Прохор Шаляпин рассказал, что был хорошо знаком с коллегой. Он признался, что недоумевает насчет ситуации, которая произошла с певицей.

«Я не понимаю, как это можно сделать. Как ей это удалось? Это же невыносимая боль, это надо перерезать пуповину. А если что-то не так, если неправильно взять головку», — посетовал Прохор.

Певец признался, что мог помочь Рыженковой с родами, если бы та позвонила ему.

«Почему она меня не набрала? Сказала бы — помоги, я рожаю. Я бы всё бросил и побежал принимать роды», — заявил Шаляпин.

Ранее мы писали о том, что Прохор Шаляпин решил прокомментировать слитое видео Волочковой и Джигурды.