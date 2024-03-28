Рэпер ST рассказал, что не смог написать песню о трагедии в «Крокус Сити Холле». Музыкант не нашел слов, чтобы выразить всю боль, которая окружала его в последние дни.

Звезда побывал на мемориальном концерте и пообщался с корреспондентом NEWS.ru. Он поделился своим мнением по поводу творчества артистов, которые быстро выпустили песни после трагедии в «Крокусе».

«Я очень близко это принял, но не смог подобрать те слова, которые я чувствую, в музыкальном плане. У кого-то это получилось. Не нужно это осуждать. Многие артисты не стали записывать песни в первый день, чтобы не столкнуться с осуждением», – рассказал рэпер.

ST уверен, что его коллеги создают свои произведения искренне и от души. Однако он не желает размышлять о других возможных мотивах, стоящих за созданием подобных композиций.

«Если человек сделал это от души, то это хорошо. Это его творческий крик, его творческая позиция. Если он сделал это по каким-то другим причинам... Надеюсь, таких нет», – подытожил звезда.

Напомним, что 22 марта 2024 года перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные люди. Они открыли стрельбу по зрителям, а после подожгли здание. Число погибших при теракте на утро 28 марта составляет 143 человека.

Ранее певец Владимир Пресняков заявил, что почувствовал силу единения людей после теракта.