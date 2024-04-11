Рэпер Серега проиграл суд по долгу Социальному фонду России. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

В 2017 году рэпер решил заняться бизнесом и открыл компанию, которая производила ежедневное комплексное питание. Однако уже в 2020 году компанию исключили из реестра малого и среднего бизнеса, а еще через несколько лет адрес ее регистрации признали недействительным.

Кроме того, рэпер накопил долги перед государством — в том числе, по обязательным пенсионным взносам. В итоге представители Социального фонда России подали в суд на Серегу и выиграли процесс — теперь он должен выплатить 500 рублей.

Напомним, в октябре 2021 года рэпер стал одним из членов жюри проекта X-Фактор Беларусь. Несколько лет назад Серега окончательно переехал в Минск, где живет и по сей день.

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