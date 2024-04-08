«Идиоты, что ли?»: Сергей Селин отреагировал на слухи о своих долгах перед коммунальщиками

Актер Сергей Селин опроверг слухи о своей задолженности перед коммунальщиками. В беседе с Telegram-каналом «Mash на Мойке» звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» назвал данную информацию ерундой.

«Вы думаете, это сенсация будет? Вы идиоты, что ли?» — высказался Сергей Селин.

Недавно в СМИ появилась информация о том, что ГУП «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» подало иск в суд против Сергея Селина из-за его долгов за электроэнергию. Сумма задолженности якобы составила 50 тысяч рублей.

Как удалось выяснить, через свой ИП артист сдает в аренду недвижимость в Санкт-Петербурге. Однако, как сообщалось ранее, на одном из таких объектов накопился долг по коммунальным платежам.

Согласно закону, при наличии задолженности Сергею Селину предоставляется 15 дней для того, чтобы разобраться с коммунальщиками мирно, в противном случае актера будет ждать суд.

Накануне о возможных долгах Сергея Селина также высказалась его супруга Анна. Жена артиста ответила, что «все в порядке», и отказалась подтверждать какую-либо информацию относительно финансов.

Ранее мы писали о том, что представители композитора Максима Фадеева опровергли новость о долгах его лейбла MALFA.