Репер Серега потерял в России бизнес по изготовлению готовых наборов еды

Белорусский рэп-исполнитель Сергей Пархоменко, выступающий под псевдонимом Серега, потерял бизнес в России. Налоговая служба ликвидирует компанию музыканта, которая занималась изготовлением и продажей готовых наборов еды.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, зарегистрированную в 2017 году компанию «ЛБВМС» за семь лет трижды пытались ликвидировать из-за неправильного адреса, указанного при регистрации юрлица.

Кроме того, в 2020 году организация была исключена из реестра малого и среднего предпринимательства.

Ранее на Серегу также подал в суд Социальный фонд России. В итоге рэпер проиграл и обязан был выплатить 500 рублей.

На одном из светских мероприятий исполнитель хита «Черный бумер» признался, что никогда не сталкивался с мошенниками, поскольку он не настолько популярен, как, например, Лариса Долина. Аферисты, по мнению Сереги, «разводят» звезд более высокого уровня, чем он.