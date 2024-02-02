Рэпер Птаха рассказал о бойкоте Бородиной на шоу

Известный рэпер Птаха рассказал о ссоре с телеведущей Ксений Бородиной на шоу «Последний герой». Об этом он заявил в рамках интервью с блогером Лилией Абрамовой, опубликованном на YouTube.

Музыкант признался, что он сильно злился на Бородину. По его словам, он и другие участники «Последнего героя» были крайне недовольны поведением Бородиной, поэтому в какой-то момент приняли решение не здороваться с ней.

«Был момент, это не показали, но мы вышли племенем, и она говорит: «Доброе утро, слоны». А мы молчим стоим, она повторяет, а мы молчим. Она такая: «Аня, меня слышно?» Аня говорит: «Да, слышно», - заявил Птаха.

Артист уточнил, что ссора с телеведущей случилась из-за ее критики. Участники передачи регулярно жаловались на экстремальные условия, волнуясь за собственное здоровье.

Птаха вспомнил, как однажды по пляжу, где проходили съемки, стали бить молнии. Из-за страха участники шоу убежали с острова и спрятались в лодке операторов.

«И Ксюша сказала: «Что вы как звезды-не звезды». Я спрашиваю: «Ты бы сама осталась?» Она сказала: «Я бы сюда вообще не пошла». Короче у нас были закуси», - добавил рэпер.

Ранее стало известно, что Ксения Бородина и Ольга Орлова организовали вечеринку в Куршевеле.