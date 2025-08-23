Рэпер Post Malone после анонса концерта отказался приезжать в Россию: известна причина

Американский рэпер Остин Ричард Пост, известный под псевдонимом Post Malone, отказался выступать в России из-за политической обстановки.

Ранее в СМИ появилась информация, что исполнитель хита Rockstar выступит в период с 14 по 18 ноября на «Газпром-арене» в Санкт-Петербурге, однако представители артиста заявили Telegram-каналу Mash, что это фейк.

«Мы пока не готовы подтвердить какие-либо концерты в России», - сказал менеджер рэпера.

Отмечается, что концерт Post Malone обошелся бы организаторам в 2-3 миллиона долларов (161,5 -242,2 миллиона рублей по текущему курсу -прим. ред.), что делало проект рискованным.

В агентстве Simba Production, которое привозило в Москву рэпера Tyga, также подтвердили, что в этом году гастролей Post Malone в России не планируется, артиста никто из организаторов не бронировал.

В агентстве Say Agency (работали с Akon, Lil Pump, Dababy) также заверили, что информация о приезде Post Malone в Россию – фейк. По словам представителя организации, подобные слухи если и появляются, то одновременно со стартом продажи билетов.

Ранее сообщалось, что знаменитость хочет приехать в Санкт-Петербург только ради выступления, дополнительных мероприятий у него не запланировано. Скорее всего, певец будет проживать в элитном отеле Trezzini Palace Hotel в президентском люксе с видом на Неву.