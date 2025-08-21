Вслед за Akon: еще один известный американский рэпер выступит в России

Популярный американский рэпер Post Malone посетит Россию. Исполнитель даст концерт осенью в Санкт-Петербурге.

Как сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, переговоры с артистом подходят к завершающей стадии. По предварительным данным, исполнитель хита Rockstar выступит в период с 14 по 18 ноября на «Газпром-арене». Эти даты специально забронированы под звезду.

Знаменитость хочет приехать в Санкт-Петербург только ради выступления, дополнительных мероприятий у него не запланировано. Скорее всего, певец будет проживать в элитном отеле Trezzini Palace Hotel в президентском люксе с видом на Неву. Стоимость размещения в нем стартует от 100 тыс. рублей.

Напомним, недавно в Сочи выступил американский рэпер Akon. Концерт исполнителя завершился скандалом из-за того, что он залез на плечи охраннику и ударил его по голове и щекам. Секьюрити требует от звезды 10 млн рублей в качестве моральной компенсации.