Известный российский рэпер Паша Техник находится в критическом состоянии в Таиланде. Об этом рассказали его представители в Telegram-канале «ПАША ТЕХНИК LIVE».

Представители музыканта уточнили, что Технику необходимо собрать еще 5 млн рублей на лечение.

Накануне менеджер рэпера Марк сообщил, что Техник был введен в искусственную кому, он находится в тяжелом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких. Представитель рэп-исполнителя заявил, что узнал о произошедшем с ним 27 марта около 10:30 утра. Сперва ему поступила информация, что музыкант находится под капельницей, а после близкие рэпера уточнили, что его подключили к ИВЛ.

Что именно произошло с Техником, в настоящий момент неизвестно.

Примечательно, что это не первый раз, когда Паша Техник оказывается в коме. Так, в 2022 году звезде стало плохо после вечеринки. Во время шумного вечера артист вместе с друзьями употреблял ряд запрещённых веществ. При этом у Техника за тот месяц уже было несколько приступов эпилепсии.