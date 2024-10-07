НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 07 октября 2024, 10:57
1 мин.

Рэпер Олег Терновой рассказал, какая девушка может стать его женой

Рэпер Олег Терновой заявил, что женится на девушке со схожими взглядами на жизнь.
Рэпер Олег Терновой рассказал, какая девушка может стать его женой

© Starface.ru

Рэпер Олег Терновой рассказал в интервью Леди Mail.ru, на какой девушке женится. Певец признался, что пока рядом с ним нет любимого человека, но он уже готов к созданию семьи.

После победы на проекте «Песни» у Олега появилась целая армия поклонниц. Сам молодой человек старается больше говорить о творчестве, но и о личной жизни не забывает. Так, он заявил, что в ближайшее время планирует «этим заняться». Рэпер мечтает иметь двух или трех детей, а также описал будущую избранницу.

«Меня может заинтересовать только интересная личность, обладающая похожими со мной взглядами на жизнь, способная понять меня. Но и внешность девушки, конечно же, для меня очень важна», — поделился Терновой.

Мужчина постоянно занят съемками и гастролями, поэтому познакомиться с ним сложно. По словам Олега, он успевает лишь посещать тренажерный зал, студию и дом. Но шанс есть.

«Встретить меня можно скорее всего на каких-то светских мероприятиях, но тут я больше делаю ставку на свою инициативу», — добавил рэпер.

Певец рассказал, что у него действительно много фанаток. Некоторые из них его выслеживали и узнавали место жительства. Звезда отмечал в соцсетях, что для него важна личная жизнь, а подобные поступки вызывают у него лишь негатив.

Ранее мы писали о том, что Муцениеце удивила Чуйкова после слухов о расставании.