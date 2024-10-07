Рэпер Олег Терновой рассказал, какая девушка может стать его женой

Рэпер Олег Терновой рассказал в интервью Леди Mail.ru, на какой девушке женится. Певец признался, что пока рядом с ним нет любимого человека, но он уже готов к созданию семьи.

После победы на проекте «Песни» у Олега появилась целая армия поклонниц. Сам молодой человек старается больше говорить о творчестве, но и о личной жизни не забывает. Так, он заявил, что в ближайшее время планирует «этим заняться». Рэпер мечтает иметь двух или трех детей, а также описал будущую избранницу.

«Меня может заинтересовать только интересная личность, обладающая похожими со мной взглядами на жизнь, способная понять меня. Но и внешность девушки, конечно же, для меня очень важна», — поделился Терновой.

Мужчина постоянно занят съемками и гастролями, поэтому познакомиться с ним сложно. По словам Олега, он успевает лишь посещать тренажерный зал, студию и дом. Но шанс есть.

«Встретить меня можно скорее всего на каких-то светских мероприятиях, но тут я больше делаю ставку на свою инициативу», — добавил рэпер.

Певец рассказал, что у него действительно много фанаток. Некоторые из них его выслеживали и узнавали место жительства. Звезда отмечал в соцсетях, что для него важна личная жизнь, а подобные поступки вызывают у него лишь негатив.

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