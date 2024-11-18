«Ее оскорбляют. Зачем ей сюда приезжать?»: Кристина Орбакайте может больше не вернуться в Россию

Уехавшая в США певица Кристина Орбакайте в этом году отказалась от выступлений в России. После массовой отмены концертов и непрекращающейся травли артистка может больше не вернуться в страну. Об этом в беседе с «Абзацем» заявил продюсер Леонид Дзюник.

В 2024 году России Кристина Орбакайте приняла решение не выступать с концертами в России. Дочь Аллы Пугачевой не готова выйти на сцену даже при наличии контракта о неразглашении. Леонид Дзюник назвал решение знаменитости «неудивительным». Продюсер считает, что артистка пошла на этот шаг из-за давления на нее и холодного приема публики.

«Если есть люди, которые отменяют ее концерты, зачем ей сюда приезжать? Кристина не виновата, что ее мама — Алла Пугачева, а муж мамы — Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ). Ее оскорбляют и запрещают выступления. Она поступила правильно — не хочет лишний раз тратить нервы», — отметил Леонид Дзюник.

Эксперт добавил, что, вероятно, певица хочет взять паузу, чтобы публика «успокоилась». При этом Леонид Дзюник уверен, что Кристина Орбакайте, скорее всего, не планирует возвращаться в Россию.

«Теперь будет ждать, пока общественники успокоятся, но я в этом сомневаюсь, конечно. Думаю, Кристина уже никогда не вернется», — заявил продюсер.

Напомним, в 2022 году Кристина Орбакайте покинула Россию и улетела в Майами, где сейчас живет с мужем и дочерью. После отъезда певица периодически возвращалась в страну на заработки. В марте этого года у артистки сорвался гастрольный тур по городам России. Она смогла выступить только в Москве и Санкт-Петербурге. В сентябре знаменитость заявила, что это были ее заключительные концерты в стране.

Ранее мы писали о том, что певица Алла Пугачева публично поддержала Кристину Орбакайте после ее отказа от корпоративов в РФ.

*признан иноагентом на территории РФ