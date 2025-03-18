Рэпер Noize MC* рассказал, почему эмигрировал в Литву

Российский рэпер Noize MC* (Иван Алексеев (признан в РФ иноагентом)) признался, что быстро определился со страной для эмиграции. Об этом он заявил в интервью Михаилу Козыреву** (признан в РФ иноагентом), опубликованном на YouTube.

Как оказалось, музыкант не считал Литву чужой страной перед эмиграцией.

«Литва для меня чужим местом не является. У меня первый барабанщик Андрей Пих родом из Висагинаса. Он нас щедро потчевал инфой про литовский андеграунд. Если и была какая-то страна, про которую я понимал максимум — это точно была Литва», — поделился рэп-исполнитель.

Артист рассказал, что после эмиграции в Литву он сразу же познакомился с местными музыкантами и начал репетировать в их подвале. Noize MC* подчеркнул, что после отъезда из РФ у него не стало меньше работы: он все еще активно гастролирует, пытаясь найти время на личную жизнь.

«Первое, что меня посетило [в Литве] — ощущение того, что в компактном обществе удельный вес отдельно взятой личности неизбежно возрастает. Я это ощутил скорее, как бонус», — признался рэпер.

Звездный релокант добавил, что адаптация его детей полностью не завершена. При этом, по его словам, наследники с большим пониманием отнеслись к тому, что происходит.

Ранее стало известно, что в Москве неизвестный поджег дверь квартиры рэпера Noize MC*.

*признан в РФ иноагентом