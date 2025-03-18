Рэпер Noize MC* рассказал, что впервые уехал из России в декабре 2021 года

Популярный рэпер Noize MC* (Иван Алексеев (признан в РФ иноагентом)) рассказал, что его эмиграция из России проходила в два этапа. Об этом он заявил в интервью Михаилу Козыреву** (признан в РФ иноагентом), опубликованном на YouTube.

Рэп-исполнитель признался, что впервые покинул родную страну в декабре 2021 года, поскольку против него была инициирована проверка СК РФ. Его творчество проверяли на экстремизм по «шуточному» доносу знакомого. Он уточнил, что тогда улетел в Мексику.

«Он [знакомый] прикололся, но этого оказалось достаточно для того, чтобы инициировать такую проверку. Это были еще ковидные времена. У нас была только российская вакцина, поэтому при выборе страны мы руководствовались, пустят ли нас с такими документами», — поделился артист.

Noize MC* рассказал, что пробыл в эмиграции около двух месяцев, однако вернулся в Россию ради запланированного в Екатеринбурге выступления.

«Екатеринбург был в числе тех городов, где гайки еще не совсем закрутили. Была надежда, что концерт дадут сыграть, но она не оправдалась. Меня там не то, что на сцену не выпустили, а во всем здании перекрыли воду», — вспомнил музыкант.

Рэпер отметил, что еще во время пребывания в Мексике договорился с супругой об отъезде из страны, если ситуация с Украиной «накалится». Он уехал из России 1 марта 2022, а близкие присоединились к нему через несколько дней. Сейчас артист живет в Литве с женой и детьми.

Ранее Noize MC* рассказал, почему эмигрировал в Литву.

*признан в РФ иноагентом